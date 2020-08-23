"Для себя Лукашенко выбрал единственный путь": в Минске проходит многотысячный митинг
Белорусский активист рассказал о требованиях митингующих
В Минске проходит массовая акция протеста против официальной власти. О происходящем с места событий рассказал глава движения "За Свободу" Павел Губаревич в эфире канала "Украина 24".
"Я сейчас в самом центре (Минска – ред.), можно сказать, во главе колонны, которая идет туда, где больше места и где, наверное, еще услышат послание от президиума Координационного комитета. Так как тут сейчас действительно находятся сотни тысяч человек, и просто все желающие не могут вместиться на такой большой площади, как площадь Независимости.
На данный момент там, где идут демонстранты, нет ни одного сотрудника в форме. Они стараются не показываться на глаза людям. И я так понимаю, что такую большую массу людей разогнать будет просто нереально. Если это случится, силовики спровоцируют большое кровопролитие", — сказал он.
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Губаревич отметил, что демонстранты готовы мирно договариваться с силовиками.
"Для себя Лукашенко выбрал единственный путь – уйти из власти вперед ногами или мертвым. Не думаю, что кто-то в своем уме из высшего руководства армии или милиции захочет последовать его примеру. Тут все-таки требования демонстрантов абсолютно мирные. И нам вместе строить новую Беларусь без Лукашенко, и мы готовы решать эту проблему абсолютно мирным путем", — сказал он.
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