"Для себя Лукашенко выбрал единственный путь": в Минске проходит многотысячный митинг

В Минске проходит массовая акция протеста против официальной власти. О происходящем с места событий рассказал глава движения "За Свободу" Павел Губаревич в эфире канала "Украина 24".

"Я сейчас в самом центре (Минска – ред.), можно сказать, во главе колонны, которая идет туда, где больше места и где, наверное, еще услышат послание от президиума Координационного комитета. Так как тут сейчас действительно находятся сотни тысяч человек, и просто все желающие не могут вместиться на такой большой площади, как площадь Независимости.

На данный момент там, где идут демонстранты, нет ни одного сотрудника в форме. Они стараются не показываться на глаза людям. И я так понимаю, что такую большую массу людей разогнать будет просто нереально. Если это случится, силовики спровоцируют большое кровопролитие", — сказал он.