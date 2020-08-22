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"Об этом мало кто знает": Марчук рассказал, на каких крючках Россия держит Беларусь "Россия, когда включится в поддержку Лукашенко, сделает это не военными методами"

Беларусь серьезно зависит от России, и о некоторых факторах этой зависимости знают не все. Такую точку зрения в эфире телеканала "Украина 24" высказал бывший премьер-министр, экс-глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук.

"Россия, когда включится в поддержку Лукашенко, то не военными методами. Там будет очень много разного рода технологий, тем более, что есть механизмы, которыми Россия очень хорошо держит Беларусь. Кроме того, что там Союзное государство, как известно, Беларусь, Россия и еще 5 государств СНГ входят в так называемую ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности или «АнтиНАТО»). То есть существуют две зависимости – формализованные и признанные в мире, есть два вида возможностей России вмешиваться, в кавычках, это будет выглядеть как "помощь", в события в Беларуси", - отметил Марчук.

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По его словам, есть еще некоторые факторы, о которых мало кто знает.

"Россия заканчивает строительство атомной электростанции на севере Беларуси, в 50 км от Вильнюса. Это до 10 млрд российского кредита до 2035 года. Мозырский нефтеперерабатывающий завод, один из бюджетообразующих объектов Беларуси - это же российская нефть. 80% продукции завод продает за пределы Беларуси, в том числе в Украину. Нефть российская, а продукт белорусский", - подчеркнул политик.

Напомним, ранее член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский заявил в эфире "Украины 24", что Лукашенко подталкивает оппозицию к радикальным действиям, ситуация становится все более опасной.