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"Это истерика": стало известно о неприятном инциденте с Лукашенко на митинге Белорусская оппозиционерка рассказала, как Лукашенко выступал перед своими сторонниками

У президента Беларуси Александра Лукашенко на митинге перед своими сторонниками, где он заявил, что "встает на колени перед людьми", случилась истерика.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" белорусская оппозиционерка Татьяна Мартынова.

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Комментируя видео с выступлением Лукашенко, она заявила:

"Хотите, я расскажу, что было после этого видео? Я знаю абсолютно точно, мне слили информацию из службы безопасности. После этой фразы, вы заметили, он резко оборвал выступление, у него случилась истерика, он понял, что сейчас упадет. Он зашел за памятник и, в принципе, он упал. Его охрана уже в машину несла. Это предсмертная истерика".

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Напомним, белорусская оппозиционерка Татьяна Мартынова в эфире телеканала "Украина 24" также рассказала, как президент России Владимир Путин помог Александру Лукашенко в борьбе с протестами в Беларуси.