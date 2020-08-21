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Отравление Навального - озвучен тревожный прогноз насчет его лечения Украинский политолог напомнила о судьбе Немцова

Российский оппозиционер Алексей Навальный не может рассчитывать на правильный диагноз и квалифицированное лечение в реалиях современной России.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" политолог Олеся Яхно, комментируя отравление Навального.

"Назывались разные диагнозы, до прямо противоречивых. Была информация, что обнаружен яд, сейчас мы слышим, что это, оказывается, нарушен обмен веществ, низкий или высокий сахар. Сначала не пускали жену, требовали доказательств, что она является женой. С одной стороны - можете выезжать на лечение, с другой - для этого нужно решение медиков. Но важнее, что есть недоверие в целом к ​​тому, что может быть квалифицировано поставлен диагноз, что могут скрывать те или иные анализы", - отметила эксперт.

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По ее словам, "это связано с тем, какую политику проводит Россия с 2014 года".

"Мы были свидетелями убийств многих людей, которые были ранее в российской системе, а затем из нее вышли. Это силовики, разные люди в разных странах, и то, что произошло с Немцовым. Силовая составляющая публичная, когда Кадыров выкладывает фото с автоматом и говорит "Помпео, я тебя не боюсь", вызывает недоверие к тому, что Алексей Навальный может быть долечен, что там может быть действительно тот диагноз, который будет озвучен", - объяснила Яхно.

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Напомним, российский антикоррупционер Алексей Навальный 20 августа почувствовал себя плохо в самолете Томск - Москва. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в больницу уже в бессознательном состоянии. Близкие оппозиционера заявили, что в его организме нашли опасный токсин. Сейчас Навальный находится в коме, его состояние оценивают как тяжелое и нестабильное.

Российская правозащитница Зоя Светова в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что отравление Алексея Навального может стать катастрофой для Кремля.