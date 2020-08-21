16:23, Сегодня

Есть поддержка с Запада — политолог о финансировании медиа в Беларуси Белорусский политолог рассказал, почему важную роль в протестах играет Telegram

Белорусский политолог Кирилл Озимко в эфире канала "Украина 24" рассказал, что в качестве лидеров протеста сейчас выступают каналы в Telegram, которые поддерживает Запад.

"В белорусских элитах в целом видят, что если не с прямой какой-то помощью организуются какие-то протесты, то как минимум там воспринимают, что есть определенная медийная поддержка из стран Запада, особенно из Евросоюза — Польши, Литвы. В условиях, когда лидеры оппозиции, которые могли бы стать лидерами протеста, но сейчас заключены под стражу либо выехали за границу, в качестве координаторов протестов выступают Telegram-каналы, в частности самый популярный канал NEXTA, у которого уже больше 2 млн подписчиков. Автор этого канала находится в Польше, и он работал на канале Belsat, который финансируется польским и британским правительствами. Такие события, как помощь оппозиционным СМИ и партиям, НКО — расцениваются как влияние на белорусскую политику извне", — сказал он.

Читайте также: "Санкции - вопрос второстепенный": европейцы высказались о протестах в Беларуси

При этом политолог отметил, что внутри Беларуси немного источников финансирования оппозиции.

"Как правило, крупный бизнес старается не участвовать в политике вообще. Если и участвуют, то разве что на стороне власти, а чтобы бизнес начал как-то поддерживать оппозиционные силы — такой практики в Беларуси нет", — сказал он.

Ранее белорусская писательница Анна Северинец рассказала, почему ушла из Координационного совета и что там происходит.