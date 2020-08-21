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Это очень тревожит — правозащитник о последних данных про состояние Навального Лев Шлосберг рассказал, что известно о состоянии Навального и какие вещи настораживают

Главврач больницы скорой помощи в Омске заявил, что основная версия заболевания оппозиционера Алексея Навального — нарушение обмена веществ. Эту версию прокомментировал российский правозащитник Лев Шлосберг в эфире канала "Украина 24".

"Из Омска поступает противоречивая информация, и это главная проблема. Это очень тревожит. Мы получаем информацию от жены Навального, от пресс-секретаря, от сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, от врачей. И очень странная информация от полиции — уголовное дело до сих пор не возбуждено. Из этой информации следует, что врачи не установили окончательный диагноз, и даже семье сообщили только симптомы за последние два дня", — сказал он.

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Правозащитник обратил внимание на непонятные вещи вокруг ситуации с Навальным.

"Юридически ответственность за жизнь Навального несет его лечащий врач в Омске и главный врач этой больницы, но они отказались отпускать его в Германию. Говорили, что врачи из Германии общались с врачами в Омске, но эта информация была опровергнута, общения не было. Непонятно, где работают люди в штатском, которые были сфотографированы в кабинете главного врача больницы. Они отказались представиться. Являются ли они сотрудниками ФСБ, Следственного комитета или полиции, они не сообщили. Понятно, что это представители силовых структур", — сказал он.

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Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва, самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в больницу уже в бессознательном состоянии. Врачи заявляют, что пациент до сих пор без сознания, его состояние тяжелое и нестабильное, поэтому не может быть и речи о его транспортировке за границу.

Семья Навального настаивает на перевозке его в Германию, оттуда уже прибыл специальный медицинский самолет. Перед тем близкие оппозиционера заявили, что опасный токсин в его организме таки обнаружен, а отказ транспортировать пациента — не что иное, как попытка замести следы покушения на жизнь политика.