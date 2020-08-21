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"Санкции - вопрос второстепенный": европейцы высказались о протестах в Беларуси Эксперты из эстонии и Польши рассказали о поддержке Беларуси в этих странах

Литва запретила въезд президенту Беларуси Александру Лукашенко и еще 31 белорусскому чиновнику. Тем временем Польша решила упростить въезд для граждан Беларуси. Как в соседних с Беларусью странах относятся к событиям, рассказали в эфире телеканала "Украина 24" эксперты из Эстонии и Польши.

Директор Центра европейских инициатив Евгений Криштафович заявил, что Эстония всегда выступала против диктаторского режима в Беларуси.

"Эстония всегда выражала солидарность с гражданским обществом Беларуси, вводила со своей стороны санкции. Всегда в Совете ЕС наши правительства стояли за то, что санкции по отношению к диктаторскому режиму должны быть достаточно сильными. Сейчас, когда ситуация очень турбулентная, политика санкций — вопрос второстепенный. Я думаю, что основные санкции к режиму диктатора примет народ самой Беларуси. Что касается стран-соседей, я думаю, что проявлением нашей солидарности должна быть их полная поддержка и обещание помочь всем, чем мы можем, не нарушая законодательства", — сказал он.

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Журналистка польского радио Алина Макарчук рассказала, что в Польше есть мощная поддержка проживающих там белорусов.

"Мне кажется, сейчас весь Евросоюз, затаив дыхание, следит за тем, как развиваются события в Беларуси, продолжатся ли протесты и какими будут дальнейшие шаги оппозиции. Премьер-министр Польши задекларировал поддержку белорусам в Польше. В Варшаве постоянно много лет функционирует Белорусский дом, который стал неформальным консульством белорусов в Польше. Польская власть и варшавская мэрия предлагают белорусам бесплатные курсы языка, упрощенную процедуру проживания, консультации по легализации. Каждый такой шаг солидарности каждая страна решает сама. Но позиция Евросоюза довольно четкая", — сказала она.

Ранее белорусская писательница Анна Северинец рассказала, почему ушла из Координационного совета и что там происходит.