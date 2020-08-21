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Они знают о яде: Фейгин объяснил, почему врачи не отдают Навального в Германию Российский правозащитник рассказал, чего боятся российские власти

Российская полиция сообщила врачам о выявлении ядовитого вещества в организме оппозиционного политика Алексея Навального, который 20 августа впал в кому, заявил соратник Навального Иван Жданов. Почему его не отдают для транспортировки в немецкую клинику, рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире канала "Украина 24".

"Мое личное мнение, что Навального точно отравили. Точно этот яд известен главврачу, потому что элементарные первые анализы выявляют наличие того или иного вещества, которое легко определяется, если только это не радиоактивный полоний, с которым практика уже есть, проверки на такого рода вещества тоже существуют. Навального не отдают уже прибывшему из немецких клиник самолету для отправки в Германию только для того, чтобы не выявили это вещество. Вывезти его могут на этом специальном борту, где есть первичные средства для поддержания состояния искусственной комы, и наверняка есть лабораторные первичные исследования, которые можно провести прямо на борту самолета. Поэтому не отдают именно по этой причине", — сказал он.

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Адвокат пояснил, что по российскому законодательству, семья Навального имеет право принять решение о перевозке больного в другую клинику.

"Сами родственники принимают решение, подписывают бумаги и берут на себя ответственность. Никаких решений медицинских органов не требуется. Только если есть прямая угроза для жизни (если забирают не чтобы перевезти в другую больницу, а, условно говоря, выкинуть на помойку), тогда могут не отдать. Но оснований думать такое в отношении родственников Навального нет. Они (врачи — ред.) еще вчера заявляли, что его состояние стабильное, а сегодня снова что нестабильное, и поэтому они не могут его отдать для транспортировки в Германию. Это звучит смешно. Этот главврач заявляет, что приедут врачи из Москвы — то есть они ждут других врачей, потому что сам он, выходит, не самодостаточен для обеспечения лечения. А почему тогда московские врачи лучше немецких?", — сказал Фейгин.

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Напомним. Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва, самолет экстренно сел в Омске, политика отправили в больницу уже в бессознательном состоянии. Врачи заявляют, что пациент до сих пор без сознания, его состояние тяжелое и нестабильное, поэтому не может быть и речи о его транспортировке за границу.

Семья Навального настаивает на перевозке его в Германию, оттуда уже прибыл специальный медицинский самолет. Перед тем близкие оппозиционера заявили, что опасный токсин в его организме таки обнаружен, а отказ транспортировать пациента — не что иное, как попытка замести следы покушения на жизнь политика.