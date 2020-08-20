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Странные "волонтеры" у минского СИЗО - рассказ задержанного белоруса По словам участника акций протеста, в изоляторе катастрофически не хватает мест

Всех, кого привозят в центр изоляции правонарушителей в Минске, избивают до такой степени, что приходится вызывать скорую помощь.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал Дмитрий Полиенко, который был задержан за участие в протестах против президента Александра Лукашенко.

"Всех, кто приезжает на "Окрестина" (центр изоляции правонарушителей на ул. Окрестина в Минске - ред.), их там так сильно бьют, что они теряют сознание, им потом скорые вызывают. Я слышал, как одна девочка кричала, ей в задний проход засовывали дубинку. Я часто катаюсь в "Окрестина", я там частый гость, но такую жесть видел в первый раз", - рассказал очевидец.

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По словам Полиенко, его отпустили из-за переполненности изолятора.

"Отпустили меня, скорее всего, потому, что на "Окрестина" не хватало мест. Сейчас уже многих переводят в другие тюрьмы. В камере на шесть человек будет 40 человек находиться. Их просто будет некуда девать", - сказал участник протестов.

Также Полиенко рассказал, что у изолятора находятся люди, которые пытаются препятствовать акциям протеста.

"Под "Окрестина" сейчас стоят странные "волонтеры". И когда приходят люди, пытаются поддержать, покричать, передать вещи – эти непонятные "волонтеры" говорят: отойдите, не провоцируйте и тому подобную чушь", - рассказал Полиенко.

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Напомним, ранее гражданин Беларуси Сергей Мельянец в эфире канала "Украина 24" рассказал, как его и еще нескольких задержанных пытали сотрудники ОМОНа.