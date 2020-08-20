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Протесты в Беларуси: эксперт рассказал, чего боится Польша Польша была той стороной, которая активнее всех поддерживала демократическое движение в Беларуси

Политический аналитик Максим Руст в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, почему Польша заинтересована в разрешении ситуации с протестами в Беларуси.

«Если посмотрим на последние 20 лет истории - Польша была той стороной, которая активнее всех поддерживала демократическое движение в Беларуси. Это важно для Польши просто по историческим причинам, как это важно и для Украины – чтобы оторваться насколько это возможно от России, чтобы соседями были демократические и предсказуемые страны. Хотя в последние 5-6 лет Беларусь стала предсказуемой, но не стала демократической», - отметил эксперт.

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По его словам, вопрос поддержки Польшей Беларуси - это вопрос исторической солидарности, наследия, и Польша этого никогда не скрывала.

«Второе, очень важно, Беларусь является буферной страной между Евросоюзом, между Польшей и Россией. Поэтому здесь Польша заинтересована не только в плане международного имиджа, признания, а также в вопросах геополитики, стратегии и своей внутренней безопасности», - заявил Руст.

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Ранее в Совбезе Беларуси обвинили украинцев во вмешательстве в протесты.

Напомним, белорусский политолог Кирилл Озимко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в Беларуси противники президента Александра Лукашенко разделились на две части.