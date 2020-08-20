"Тут и Беларусь, и Хабаровск": эксперт о причинах отравления Навального
"Это запугивание оппозиции и всех альтернативных элит в России"
Политтехнолог Тарас Загородний в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, с чем может быть связано отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
«Безусловно, Беларусь здесь присутствует, безусловно, присутствует Хабаровск. Это запугивание оппозиции и всех альтернативных элит в России перед выборами в некоторых регионах страны, которые состоятся в сентябре, где есть возможности, что будут выдвигаться самовыдвиженцы - и они могут победить людей, на которых будет ставить Кремль», - заявил эксперт.
Читайте также: Навальный был максимально уязвим - российский политик о возможном отравлении
По его словам, нет сомнений, что Навального отравили.
«Тот же господин Фургал, из-за которого происходят события в Хабаровске, был избран как раз процессом голосования. Российские власти таким образом показывают, что никто власть сдавать не собирается, что они контролируют ситуацию. У меня нет никаких сомнений, что это было отравление (Навального - ред.)», - отметил Загородний.
Читайте также: "Очевидное покушение": российский журналист о госпитализации Навального
Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" российский политолог Леонид Гозман допустил, что Навального могли отравить "на всякий случай", оценивая возможность влияния протестов в Беларуси на Россию.