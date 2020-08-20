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"Навального отравили в дату убийства Троцкого": российский юрист о символизме Российский адвокат связывает отравление Навального с традициями российской власти

Российский оппозиционер Алексей Навальный отравлен в дату убийства советского государственного деятеля Льва Троцкого, и это не случайно.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал российский адвокат Николай Полозов, назвав отравление Навального "нехорошей традицией российской власти".

"Важно понимать, что в России существует нехорошая традиция отравлений политических оппонентов кремлевского режима. И здесь можно привести примеры, как были дважды попытки отравления Владимира Кара-Мурзы-младшего (российский журналист и публицист - ред.), отравление Верзилова (художник-акционист - ред.). Анну Политковскую (журналистка, застреленная в подъезде собственного дома - ред.) за два года до ее смерти также отравили во время полета на самолете. Говорилось о том, что Алексей пил чай, и сразу на ум приходит отравление бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко в Лондоне", - сказал адвокат.

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По мнению Полозова, расследование не будет проведено на должном уровне.

"Учитывая, что сейчас Алексей находится в государственной больнице, она вся наводнена сотрудниками полиции, спецслужбами, правды там будет сложно добиться. Вспоминаю истории с Верзиловым и Кара-Мурзой – они тоже сначала находились в российских больницах, а когда их перевели в западные клиники - следов отравляющего вещества найти уже было невозможно. Бенефициаром этих отравлений является режим, и пока он остается у власти, говорить о каких-то расследованиях невозможно", - сказал правозащитник.

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Также Полозов обратил внимание на символическую деталь.

"Еще одна интересная деталь – в Кремле очень любят символизм, а сегодня как раз ровно 80 лет с даты покушения на Льва Троцкого в Мексике (21 августа 1940 года - ред.) – спецоперация, организованная КГБ, генералом Судоплатовым. Я не исключаю, что эти вещи могут быть связаны", - сказал Полозов.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" российский политолог Леонид Гозман допустил, что Навального могли отравить "на всякий случай", оценивая возможность влияния протестов в Беларуси на Россию.