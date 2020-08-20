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Навального отравили на всякий случай - российский политолог о замысле Кремля Леонид Гозман уверен, что оппозиционера отравили сознательно

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить "на всякий случай", оценивая возможность влияния протестов в Беларуси на Россию.

Такую гипотезу высказал российский политолог Леонид Гозман в эфире канала "Украина 24".

"У меня нет никаких сомнений в том, что это сознательное отравление, хотя я, как говорят, свечку не держал. Но слишком все похоже, уже несколько раз такое было с разными людьми, причем почему-то с теми, кто власти неугоден и опасен, кто ее сильно раздражает. Все идет по той же самой схеме", - сказал политолог.

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По словам Гозмана, кремлевская власть ничего не боится и может реагировать только на применение силы в ответ.

"Власть ничего не боится, они привыкли к тому, что им все равно активная часть общества не верит, все равно против них, они это приняли, и отступают только при проявлении силы, например, как сейчас в Башкирии – люди не отступили, несмотря на жестокость полиции, тогда отступила власть. В Шиесе (станция в Архангельской области, где проходили протесты против строительства мусорного полигона - ред.) они не смогли разогнать народ, который стоял несколько месяцев, они отступили. Только в таких случаях они отступают. Они уже и не сильно заботятся о том, как к ним относятся, им наплевать. Когда проводили "обнуление" это идиотское – все же понимали, что это вранье и издевательство над здравым смыслом. А ничего, все равно провели", - сказал Гозман.

Также политолог допустил, что отравление Навального могло быть реакцией на ситуацию в Беларуси.

"Власть смотрит на ситуацию со страхом. Если в Беларуси удастся скинуть диктатора волей народа, то это огромный пример для нас. Думаю, что все спецслужбы приведены в боевую готовность. Они вполне могли решить, что Навальный представляет опасность в этом смысле, и на всякий случай надо его устранить. Но это не более чем моя гипотеза", - сказал Гозман.

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Напомним, врачи считают состояние Навального стабильно тяжелым, политик в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Факт отравления врачи пока не подтверждают.