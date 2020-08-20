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В Совбезе Беларуси обвинили украинцев во вмешательстве в протесты По словам члена научно-экспертной группы при Совбезе, недавно задержали подготовленного украинца с оружием

В Украине якобы есть силы, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Беларуси и поддержать протесты против президента Александра Лукашенко.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал член научно-экспертной группы при Государственном секретариате Совета безопасности Беларуси Александр Шпаковский.

"Больше той информации, о которой рассказал президент, я вряд ли способен дать. Но думаю, что если президент говорил о такого рода процессах (что за деньги из-за рубежа финансируются боевики и беспорядки, закупка оружия – ред.), значит есть определенная фактура, предоставленная по линии спецслужб", - сказал представитель Совбеза.

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По словам Шпаковского, "гражданам Украины кто-то оплачивал "турне" в Беларусь".

"Мы понимаем, что если появились на территории нашей страны граждане Украины с определенной подготовкой, то, наверное, речь может идти о том, что кто-то оплачивал это "турне". И даже сегодня по линии Госпогранкомитета был задержан гражданин Украины, который пытался въехать на территорию Беларуси с боевым оружием, он передан сотрудникам милиции, в отношении его возбуждено дело. То есть понятно, что в Украине есть силы, которые хотят вмешаться в наши процессы на стороне оппозиции и дестабилизировать обстановку в нашей стране", - сказал Шпаковский.

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Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" эксперт ОО "Слово и дело" Александр Москалюк рассказал, что в Беларуси сложилась патовая ситуация как для Александра Лукашенко, так и для его противников, любой случайный фактор может стать решающим.