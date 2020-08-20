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Навальный был максимально уязвим - российский политик о возможном отравлении Российский оппозиционер отмечает, что у Навального было много врагов, но Путин - "политический противник"

Известный российский политик Алексей Навальный на момент отравления был максимально уязвим, и это может наводить на мысль, что отравление было сознательным, однако, пока рано говорить о составе преступления. Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал российский оппозиционер Лев Шлосберг.

"Он был максимально уязвим, потому что человек, находящийся в самолете, не может быстро получить медицинскую помощь. В нашей стране уже случались эпизоды попыток отравления людей в самолетах, где нет надлежащего медицинского обслуживания. Это заставляет думать, что произошло нечто сознательное. В России очень непросто сейчас, и год назад, и два, и было в 2014 году, поэтому говорить, что именно в эту минуту Навальный был более опасен, чем год назад или будет опасен через год, - нельзя", - сказал Шлосберг.

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По его словам, что у Навального есть влиятельные враги.

"У него очень влиятельные враги, и они могут иметь доступ к опасным ядам и могут проводить спецоперации. Враги Навального – влиятельные российские олигархи, связанные лично с Путиным, люди, которые были предметом его расследований, политики, государственные деятели. Люди, которым в их понимании он испортил карьеру", - сказал Шлосберг.

На вопрос, является ли Владимир Путин врагом Навального, Шлосберг ответил, что российский президент - "политический противник".

Он также очень осторожно высказывается о том, что Навального могли отравить специально.

"Вся информация, которой мы располагаем, говорит о том, что это, безусловно, отравление, но источник отравления неясен. И это очень тревожно. Безусловно, когда такое происходит с публичным политиком, то первая версия, которая приходит в голову, - насильственные действия. Ответить на это могут только сотрудники Следственного комитета. Сейчас самую главную работу делают врачи. Они рассматривают несколько версий случившегося, отравление только одна из них. Для того, чтобы определить лечение, нужно понять, что происходит, для следствия будут исключительно важны выводы врачей", - сказал оппозиционер.

Шлосберг отметил, что Следственный комитет непосредственно подчиняется Путину, и если он отдаст приказ провести тщательную проверку - это будет сделано.

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Отметим, что сейчас врачи считают состояние Навального стабильно тяжелым, политик в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Факт отравления врачи пока не подтверждают.

Ранее в эфире канала "Украина 24" российский правозащитник, юрист Марк Фейгин заявил, что Алексея Навального отравили, и это было спланированной операцией.