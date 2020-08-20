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Спланированная операция - российский юрист дал два объяснения отравлению Навального Правозащитник Марк Фейгин считает, что реакция власти будет стандартной: "Мы его не травили"

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили, и это было спланированной операцией, считает российский правозащитник, юрист Марк Фейгин.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Публичная информация озвучена о том, что в результате серьезного отравления токсинами он сейчас доставлен в омскую больницу, самолет экстренно сел, когда летел рейсом "Томск – Москва". Это общая информация. Но уже появляются в соцсетях и снятые пассажирами на телефон кадры внутри самолета, и информация в телеграм-каналах по поводу того, как это все происходило. По-видимому, он был отравлен в аэропорту, он там пил черный чай. И плохо ему стало после взлета самолета, между Томском и Омском небольшое расстояние, пролетели не много. То, что его отравили – нет никаких сомнений. Это, безусловно, операция, которая, видимо, давно планировалась, его уже один раз травили", - сказал правозащитник.

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Фейгин допустил два варианта того, почему Навального отравили именно сейчас.

"Есть два объяснения. Либо операция шла своим ходом и дошла, когда появилась возможность подальше от Москвы совершить акт отравления, такие операции осуществляются не одномоментно, учитывая, что Алексей сейчас под подпиской (о невыезде - ред.) и получал разрешение на то, чтобы покинуть Москву. А второе объяснение – можно пофантазировать. Сейчас ситуация острая. Хабаровск продолжает протесты, это наложилось на то, что происходит в Беларуси, власть может нервничать", - сказал Фейгин.

На вопрос о том, выйдут ли люди на протесты из-за отравление оппозиционера Фейгин ответил, что "с одной стороны есть кому выйти, но народ настолько запуган, страх так велик, что тут 50/50".

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Правозащитник рассказал, что Навальный не вел какого-то особо громкого конкретного расследования, поскольку вся его деятельность в целом была направлена на обличение злоупотреблений власти, и "всем уже всё давно известно". Фейгин отметил, что на Youtube-канале Навального материала уже собрано "на десять виселиц для власти". Также он сказал, что "власть, скорее всего, будет говорить, что он сам отравился, ничего нового не произойдет".

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" российский журналист Игорь Яковенко заявил, что оппозиционера отравили умышленно, так как он представляет реальную угрозу власти.

Утром 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Twitter сообщила о госпитализации оппозиционера и о том, что он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, из-за плохого самочувствия пассажира борт сел в Омске. Навального госпитализировали в бессознательном состоянии. Ярмыш написала об "уклончивой реакции врачей, которые тянут время", и это, по ее мнению, подтверждает, что Навального отравили.