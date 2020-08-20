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"Очевидное покушение": российский журналист о госпитализации Навального Самолет с оппозиционером, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в Омске с вероятным отравлением и находится в коме. Российский журналист Игорь Яковенко считает, что оппозиционера отравили умышленно, так как он представляет реальную угрозу власти.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Для меня совершенно очевидно, что это отравление. Здоровый человек, молодой, всегда в хорошей физической форме вдруг неожиданно впадает в состояние комы. Это очевидное покушение на жизнь самого известного, самого влиятельного оппозиционного политика в России. Он действительно сегодня является наиболее опасным оппонентом власти. В последнее время нельзя сказать, что он был особенно активен, но тем не менее это единственный человек в России, который в состоянии выводить на улицу большое количество людей, такая опция есть только у Навального", - сказал журналист.

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По мнению Яковенко, "причинно-следственная связь очевидна".

"Поскольку власть боится только уличной активности, здесь совершенно очевидна причинно-следственная связь. Такие протесты, как в Хабаровске, возникли без Навального, но если говорить в целом о каком-то всероссийском уличном протесте, то Навальный – единственный политик в России, который может скоординировано выводить на улицы большое количество людей, в том числе молодежь. Существует серьезная угроза его жизни, поскольку он находится в коме", - сказал Яковенко.

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Утром 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Twitter сообщила о госпитализации оппозиционера и о том, что он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, из-за плохого самочувствия пассажира борт сел в Омске. Навального госпитализировали в бессознательном состоянии. Ярмыш написала об "уклончивой реакции врачей, которые тянут время", и это, по ее мнению, подтверждает, что Навального отравили.