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"Лукашенко меняет ситуацию в свою пользу": названа ошибка оппозиции в Беларуси Президент Беларуси воспользовался инфантильностью протестующих, считает политолог Игорь Рейтерович

В Беларуси противники Александра Лукашенко остановились, не имея четкого плана действий, белорусский президент использует инфантильность оппозиции в своих целях.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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"Инфантильные заявления – это то, что характеризует белорусский протест. Сейчас они остановились, у них нет четкого плана… Есть очень простой вывод: Лукашенко за два дня инфантильностью протестующих воспользовался, у него сменилась тональность заявлений. Он эти стачечные комитеты давит по одному – либо при помощи ОМОНа, либо просто засылает туда штрейкбрехеров, которые говорят: "Вы не работаете, а мы будем работать", - отметил политолог.

По словам эксперта, президент Беларуси "очень легко начинает пользоваться этой ситуацией".

"Либо у них появляются нормальные требования, и они серьезно ему говорят "все, уходи, мы готовы взять власть", либо это будет тянуться неделями, и это пойдет на пользу Лукашенко", - заключил Рейтерович.

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Напомним, ранее политический психолог Виктор Рыбаченко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко находится в состоянии "внутренней истерики".