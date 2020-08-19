18:08, Сегодня

Ситуация патовая – эксперт о протестах в Беларуси На развитие событий может повлиять любой случайный фактор, отметил Александр Москалюк

В Беларуси сложилась патовая ситуация как для президента Александра Лукашенко, так и для его противников, любой случайный фактор может стать решающим.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал эксперт ОО "Слово и дело" Александр Москалюк, комментируя протесты в Беларуси.

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"Лукашенко может сегодня говорить одно, а завтра другое. Ситуация на самом деле патовая, как для него, так и для оппозиции. Ее анализировать очень сложно. В границах патовой ситуации любой фактор, любое действие, событие может повлиять на развитие, причем все это может быть случайным. Нет никакой закономерности", - отметил Москалюк.

Проводя параллели между Украиной и Беларусью, эксперт отметил:

"В свое время в Украине был "Народный Рух", который в определенной мере брал на себя политическую ответственность. Они ретранслировали мысли определенной части общества. А в данном случае проблема в том, что не за что зацепиться. К чему, к телеграм-каналам? Это несерьезно".

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Напомним, ранее политический психолог Виктор Рыбаченко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко находится в состоянии "внутренней истерики".