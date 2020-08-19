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Протесты в Беларуси: появилась версия, куда летал самолет Лукашенко Самолет белорусского лидера могли использовать силовики

Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко, который неожиданно отправился в направлении России, а затем вернулся в Минск, мог выполнять обзорный полет.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" политолог-международник Антон Кучухидзе.

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"Не факт, что там был президент. Мы наверняка не знаем. С точки зрения безопасности, обзорный полет мог совершаться на его самолете силовиками для того, чтобы проанализировать ситуацию, плотность протестующих на тех или иных территориях, возможные определенные перемещения. Если там был президент, то это подозрительно, а если не было, то нет", - сказал Кучухидзе.

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Как сообщалось, 19 августа впервые за время протестов самолет президента Беларуси вылетел из Минска якобы в направлении России, затем вернулся в Минск.

Кроме того, вечером 18 августа в Минск прибыл самолет ФСБ России. Белорусский журналист Анатоль Ширвель в эфире телеканала "Украина 24" рассказал подробности прилета самолета ФСБ.