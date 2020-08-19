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Продукция из Беларуси может исчезнуть с украинских прилавков: эксперт назвал условия Лукашенко построил в Беларуси такой себе капиталистический социализм

Маркетолог Дмитрий Розенфельд в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, как скажется на экспорте товаров из Беларуси, в том числе и в Украину, нынешние забастовки в стране.

«То, что мы сейчас видим, это как белорусы массово засовывают пальцы в розетку. Те люди, которые сейчас, на «Белшине», например, проводят забастовки, должны понимать, что их продукция никому не нужна. Поэтому в тот момент, когда их продукцию перестанут выпускать, они сильно задумаются, чем они завтра будут кормить свои семьи. Что касается белорусской продукции на украинских полках – эта белорусская продукция закончится в тот момент, когда прикроют те предприятия, которые ее производят», - заявил маркетолог.

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По его словам, Лукашенко построил в Беларуси «капиталистический социализм».

«Как сказала лучше всех Маргарет Тетчер: «Социализм хорош, пока есть за него кому платить». Лукашенко построил в Беларуси такой себе капиталистический социализм. Он дотационный. Поэтому в тот момент, когда нарушится этот баланс, останется один вопрос: а кто на самом деле будет покрывать эту разницу. Сейчас 50% экономики Беларуси экспортные, 50% из этого идет в Россию. 70% экономики Беларуси – это государственные предприятия. И дело в том, что когда Беларусь свергнет Лукашенко, я в этом не сомневаюсь, возникнет вопрос: кто будет дальше поддерживать эти предприятия? Потому что внутреннего рынка не хватает для потребления продукции», - отметил Розенфельд.

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Ранее политолог рассказал, что в Беларуси противники президента Александра Лукашенко разделились на две части.