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Истерика из-за протестов - психолог поставил "диагноз" Лукашенко Белорусский лидер больше не может контролировать эмоции, считает Виктор Рыбаченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в состоянии "внутренней истерики" из-за неудачных попыток запугать участников протестов.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" политический психолог Виктор Рыбаченко.

"У него есть броня его позиции, где он для себя решил стоять насмерть. И внутренняя истерика, которую он пробует контролировать, но у него не выходит, и она постоянно прорывается. Почему она появилась, он же вроде бы суровый, волевой, брутальный мужик? А потому, что за ним нет правды, он прекрасно знает, что была фальсификация, что жгли бюллетени. Если у человека такого типа нет моральных оснований настаивать на своей позиции, он только сохраняет внешнюю оболочку", - сказал Рыбаченко.

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По его мнению, президент Беларуси "на самом деле внутренне паникует".

"Когда он на скандирование "Уходи" говорит "Спасибо" - это растерянность, у него нет хлесткого ответа в его стиле. Когда он отвечает, что "разберемся жестоко", не "жестко", не "принципиально" - это компенсаторное действие слабого человека, он хочет запугать, но боится сам и сам себя переубеждает. Он чувствует вокруг себя стаю голодных волков, которые смотрят во все стороны, в том числе и как убежать, когда его сдать", - рассказал эксперт.

Политический психолог также предположил, что у Лукашенко "есть запасные пути отхода, план бегства, если Россия ему откажет или белорусы отреагируют еще более масштабными протестами на введение "зеленых человечков".

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Ранее политолог Игорь Петренко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что активизация протестов в Беларуси может вынудить президента Александра Лукашенко к компромиссу с оппозицией.