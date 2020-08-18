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"Лукашенко идет к компромиссу": озвучен прогноз по протестам в Беларуси Президент и оппозиция могут договориться, считает политолог Игорь Петренко

Активизация протестов в Беларуси может вынудить президента Александра Лукашенко к компромиссу с оппозицией, который будет включать изменения в конституцию и новые выборы.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" политолог Игорь Петренко. Эксперт отметил, что протест постепенно расширился:

"Сейчас мы говорим о забастовках на предприятиях, журналисты идут с государственных каналов, мы видели флешмоб от бывших военных, медиков".

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По его словам, "ситуация движется к тому, что будут искать некий компромисс", хотя действия Лукашенко сложно прогнозировать.

"Это может быть неполный его срок, переходный момент, когда остается исполняющий обязанности президента до подготовки изменений в конституцию и проведения выборов", - пояснил Петренко.

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Ранее белорусский политолог Кирилл Озимко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в Беларуси противники президента Александра Лукашенко разделились на две части.