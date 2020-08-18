После протестов в Беларуси много людей пропали без вести — названа цифра
Белорусский правозащитник рассказал, как освобождают из тюрем задержанных во время демонстраций
О процессе освобождения задержанных во время протестов в Беларуси рассказал белорусский правозащитник Валентин Стефанович в эфире телеканала "Украина 24".
"Есть определенное количество людей, которые до сих пор не нашли своих близких. До недавнего времени это было 92 человека, буквально за последние два дня почти все задержанные во время протестов были освобождены. Осталось в Минске шесть человек, с которыми работают следователи в рамках возбужденных уголовных дел.
Сегодня мы сделали объявление, чтобы люди, которые ищут близких, обращались к нам. У нас есть разные способы поиска. У нас есть информация об уголовных делах и их фигурантах, которые находятся в СИЗО. Она тоже неполная, но по данным Следственного комитета, это около 80 человек", — сказал он.
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Также Стефанович прокомментировал награждение силовиков, которые разгоняли протесты.
"Есть информация, что этот список был подготовлен раньше, и он не связан с этими событиями. Но время было найдено очень "подходящее" для обнародования этого списка, и конечно, все его воспринимают крайне негативно на фоне того насилия и информации о пытках, которой мы владеем", — сказал он.
Ранее политолог прогнозировал, что в протестах в Беларуси против президента Александра Лукашенко 18 августа может наступить переломный момент.