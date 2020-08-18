После протестов в Беларуси много людей пропали без вести — названа цифра

О процессе освобождения задержанных во время протестов в Беларуси рассказал белорусский правозащитник Валентин Стефанович в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть определенное количество людей, которые до сих пор не нашли своих близких. До недавнего времени это было 92 человека, буквально за последние два дня почти все задержанные во время протестов были освобождены. Осталось в Минске шесть человек, с которыми работают следователи в рамках возбужденных уголовных дел.

Сегодня мы сделали объявление, чтобы люди, которые ищут близких, обращались к нам. У нас есть разные способы поиска. У нас есть информация об уголовных делах и их фигурантах, которые находятся в СИЗО. Она тоже неполная, но по данным Следственного комитета, это около 80 человек", — сказал он.