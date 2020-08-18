15:15, Сегодня

Протесты в Беларуси разделили мир на три части - эксперт В мире ни у кого нет сомнений, что выборы были сфальсифицированы, но идет дискуссия, как реагировать

Страны мира в результате протестов в Беларуси разделились на три части по своей позиции в отношении президента Александра Лукашенко.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по вопросам международных отношений Александр Сушко.

Читайте также: "Техника идет на Беларусь": эксперт рассказал, как Россия помогла Лукашенко

По словам эксперта, сегодня в мире ни у кого нет серьезных возражений насчет того, что белорусские выборы были сфальсифицированы, но идет дискуссия о том, как на это реагировать.

"Есть страны, прежде всего Российская Федерация, которым выгодно, чтобы Беларусью руководила власть, которая не признана в мире, изолирована и не имеет демократической легитимности... Вместе с Россией будут выступать несколько стран, которые руководствуются такой же логикой, или подобной. Это страны преимущественно недемократические. Поэтому впереди разграничение мира на тех - кто признает, тех - кто не признает, и тех - кто будет пытаться, так сказать, "пропетлять" и иметь удобную нейтральную позицию", - объяснил он.

Как отметил Сушко, это не новая ситуация в мире - "есть множество случаев, когда несправедливые и нечестные выборы по-разному толковались различными странами".

Читайте также: Вслед за Хабаровском: Россию всколыхнули новые масштабные протесты

Ранее белорусский политолог Кирилл Озимко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в Беларуси противники президента Александра Лукашенко разделились на две части.