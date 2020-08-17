В Беларуси наступает новый отсчет протестов: что задумали противники Лукашенко

Оппозиция готовится обнародовать результаты параллельного подсчета голосов

В Беларуси наступает новый отсчет протестов: что задумали противники Лукашенко

В протестах в Беларуси против президента Александра Лукашенко 18 августа может наступить переломный момент.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" политтехнолог Олег Постернак.

"Завтра очень важная дата - объединенный штаб белорусской оппозиции должен обнародовать результаты параллельного подсчета голосов на онлайн-платформе "Голос". Белорусское общество и весь мир сможет примерно узнать, сколько набрала Светлана Тихановская. После этого фактически может быть отсчет новой протестной волны", - заявил Постернак.

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По мнению эксперта, наиболее болезненными для Лукашенко сейчас являются забастовки на стратегических предприятиях, где он имел немалое влияние ранее.

"Еще один фактор, который будет влиять на все сценарии - это позиция главных чиновников и силовиков Беларуси. Если мы увидим, что они будут дрейфовать от режима Лукашенко, что они предадут диктатора, то фактически дело революции, дело белорусского восстания будет решено в положительную сторону", - считает он.

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Ранее белорусский политолог Кирилл Озимко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в Беларуси противники президента Александра Лукашенко разделились на две части.

Источник Украина 24 Теги Александр Лукашенко Беларусь протесты Светлана Тихановская