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Вслед за Хабаровском: Россию всколыхнули новые масштабные протесты В Башкирии дошло до столкновений митингующих с силовиками

Россию всколыхнула новая масштабная акция протеста. В Башкортостане развернулась настоящая война за сохранение одной из туристических достопримечательностей региона - горы Куштау, дошло до столкновений с силовиками.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", гора Куштау является одним из четырех шиханов - богатых известняком холмов, которые считают главной туристической достопримечательностью республики. Соседнюю гору Шахтау Башкирская содовая компания (БСК) уже превратила в карьер и теперь собирается взяться и за Куштау. Вспыхнуло ожесточенное противостояние.

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Местные СМИ считают, что все дело в деньгах. В прошлом году глава Башкирии Радий Хабиров позволил БСК разрабатывать Куштау. Ведь предприятие - едва ли не самый большой источник пополнения местной казны. К тому же, в 2022 году запасы известняка на Шахтау закончатся. Тогда после переориентации содовой компании работу могут потерять тысячи работников. БСК получила от властей разрешение добывать полезные ископаемые на Куштау в течение 20 лет.

Защитники шихана поставили на склонах палатки. Около сотни активистов решили защищать шихан круглосуточно. В течение двух недель, прикрываясь частной охраной, работники БСК вырубали на горе деревья, чтобы завезти добывающую технику. Активисты встали на защиту Куштау.

Под давлением протестующих Хабиров сдался. Он пообещал, что на гору никто не зайдет, пока не будет найдено компромиссное решение. Защитники власти не верят и продолжают оставаться на Куштау, пока Радий Хабиров окончательно не запретит добывать здесь известняк.

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Между тем, в Хабаровске тысячи людей уже шестые выходные подряд вышли на улицы, протестуя против ареста бывшего губернатора края Сергея Фургала, которого прокуратура обвиняет в организации убийств двух предпринимателей. В эти выходные к этой акции добавилась еще одна - в поддержку протестов в Беларуси. В Хабаровском крае проводить митинги запретили, аргументируя это эпидемией коронавируса. Полиция задержала 13 участников протестов.

Напомним, российский политический аналитик Ольга Курносова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что протесты в Беларуси и российском Хабаровске будут иметь серьезные последствия для всей РФ.