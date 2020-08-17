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"Техника идет на Беларусь": эксперт рассказал, как Россия помогла Лукашенко Ситуация напоминает Украину 2014 года, рассказал Кирилл Михайлов

В России зафиксировали многочисленные колонны полицейской техники, которые движутся в сторону границы с Беларусью.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" сотрудник расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. комментируя протесты в Беларуси против Александра Лукашенко.

"Эта ситуация напоминает 2014 год, когда были видео российских колонн, которые двигались к границам Украины. Их публиковали пользователи социальных сетей, россияне, а сейчас это делают россияне и белорусы, которые находятся на территории России и которым это очень сильно не нравится. Это видео появляются в реальном времени на аккаунтах людей, которые действительно живут в тех местах. Например, жители Санкт-Петербурга, которые видели, как оттуда выезжает ОМОН", - сказал Михайлов.

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Эксперт отметил, что расследователи работают по той же схеме, как и в 2014 году в Украине.

"Сейчас мы видим видео с техникой ОМОНа, Росгвардии и внутренних войск, которые движутся в сторону Беларуси. Это полицейская техника, и основная цель возможного ее ввода на территорию Беларуси – это поддержка режима Лукашенко против протестующих. Белорусский режим и его союзники в Москве заняты внутренними проблемами Беларуси", - отметил он.

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Ранее белорусский политолог Кирилл Озимко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в Беларуси противники президента Александра Лукашенко разделились на две части.