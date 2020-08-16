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"Думал, что ОМОН меня не тронет, это было наивно": рассказ белоруса о пытках По словам потерпевшего, подать в суд будет очень сложно, так как протоколы не составлялись, и официально снять побои в больнице невозможно

Гражданин Беларуси Сергей Марьянец, решивший поддержать протесты в Беларуси против Александра Лукашенко, в эфире канала "Украина 24" рассказал, как его и еще нескольких задержанных пытали сотрудники ОМОНа.

"Моя история началась 10 августа, сразу же после выборов, когда толпы людей решили выйти и высказать свой протест. Я тоже не мог остаться в стороне и решил недалеко от того места, где происходят события, молиться Богу, так как я верующий. Я и два моих брата выехали на машинах и поставили их недалеко от центра на разрешенную площадку. Братья вышли, а я сидел в машине, писал сообщения в церковный чат, чтобы пригласить людей. Я надеялся, что ОМОН не тронет тех людей, которые молятся, стоя на коленях", - рассказал мужчина.

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По словам Марьянца, сотрудники ОМОНа вытащили его из машины и начали избивать.

"В тот день был плохой интернет. Пытаясь отправить сообщение, я поднял глаза и вижу, что несется толпа ОМОНа прямо на мою машину. Дверь была открыта, я был без какой-либо протестной символики, надеялся, что меня не тронут. Это было наивно. Они схватили меня за голову, руки, выволокли из машины, повалили на землю и начали лупить дубинками. Заломили руки. Я им кричу, что верующий человек, здесь для того, чтобы молиться, а не митинговать. Но они с матом продолжали меня избивать", - рассказал Марьянец.

Далее его затолкали в машину и куда-то повезли.

"Запихнули в машину без опознавательных знаков, где прямо на полу лежали люди. Я лег лицом вниз, и омоновец, находящийся рядом со мной, начал меня пытать, задавая одни и те же вопросы, бил меня шокером, 10 раз ударили разрядом в район сердца. Он знал, что я говорю правду, ему просто нравилось это делать. Он прямым текстом сказал, что сломает мне позвоночник, если буду дергаться", - сказал Марьянец.

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Затем Марьянца и других задержанных пересадили в автозак, где не было вентиляции, и привезли, как позже выяснилось, на площадку Ленинского РОВД.

"Начали бить и ставить у стенки, там мы простояли два часа. Опрашивали, выясняли данные, но протоколы не составляли. У меня есть справка из больницы, что пытали электрошокером, но проблема в том, что официально снять побои мы не можем, нам не разрешают", - рассказал Марьянец.

Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" Ян Бжезинский, старший аналитик Атлантического совета, замминистра обороны в администрации Джорджа Буша-младшего, прокомментировал протесты в Беларуси. По его словам, "это начало конца Лукашенко".