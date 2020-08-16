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"Никто не отступит": публицист рассказал о митинге в столице Беларуси Протест в Минске проходит мирно

Белорусский публицист Северин Квятковский рассказал в эфире "Украина 24", как проходит митинг против Александра Лукашенко в Минске.

"Я живу в спальном районе Минска, у нас люди ходят с красно-белыми флагами. Кричат "Жыве Беларусь", и это уже по всей Беларуси, уже не имеет значения, центр это или нет, это настроения всей Беларуси. Думаю, что протесты будут идти до конца, потому что белорусы очень долго запрягают, но когда уже начинают, то это уже до конца. То, что мы сейчас видим, то, что я вижу из окна, — никто не отступит", — сказал он.

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Публицист допустил, что возможны дальнейшие столкновения.

"Я горжусь соотечественниками, что столько держатся, потому что это тяжело. Были боевые столкновения, они возможны и в дальнейшем, но пока мы все видим, что протесты мирные, несмотря на информацию о пытках и всех этих страхах", — сказал он.

Ранее эксперт рассказал, после чего может начаться эскалация в Беларуси.