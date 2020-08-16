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"Уже бы не был у власти": эксперт назвал шаг, который помог Лукашенко Политтехнолог рассказал, почему президент Беларуси сменил тактику подавления протестов

Лукашенко сменил тактику сопротивления протестам по указанию со стороны. Об этом заявил политтехнолог Олег Постернак в эфире канала "Украина 24".

"Лукашенко пытался страхом задавить первые ростки протеста, и концепция была такая: 9 августа провести выборы, сфальсифицировать их, 10-11 предварительные результаты, и после этого были подготовительные действия, Минск был оцеплен, интернет погашен. Все шло, как надо. Но далее на окраинах Минска начали протесты, начались первые стычки, пошло нагнетание жестокости. Скорее всего, были приказы жестко давить сопротивление", — сказал он.

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Но затем, по словам эксперта, президенту Беларуси пришлось действовать иначе по указанию Кремля.

"После того, как Лукашенко начали звонить западные партнеры, скорее всего, из России начали поступать сигналы сменить тактику. Если бы Лукашенко тогда ее не сменил – сейчас бы его уже не было при власти", — сказал он.

Ранее эксперт рассказал, для чего власти Беларуси затеяли военные учения у границы с Литвой.