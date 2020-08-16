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Европа не хочет закрывать двери перед Лукашенко — политолог Эксперт рассказал, что означают заявления европейских стран о выборах в Беларуси

Европа не хочет признавать проигрыш Лукашенко на выборах. Об этом заявил политолог Алексей Якубин в эфире канала "Украина 24".

"Представители Европейского Союза не заявили, что Тихановская является президентом. Они заявили, что результат выборов невозможно установить. А это означает, что они и Тихановскую не признают как человека, победившего на выборах. Вспомним вариант с Венесуэлой. Был господин Мадуро и его оппозиционер Гуайдо. Там Гуайдо начали признавать временным президентом, но его признавали. В ситуации с Беларусью мы не видим подобную реакцию со стороны европейских стран", — сказал он.

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Эксперт рассказал, почему Запад не спешит рвать отношения с Лукашенко.

"Мне кажется, что западные страны хотят оставить перед Беларусью приоткрытые двери. То есть, когда они делают заявления о выборах, они понимают, что все равно дальше надо будет как-то контактировать с Лукашенко, который де-факто имеет реальную власть. Поэтому они не закрывают двери. То есть они понимают, что если скажут, что "Лукашенко мы не признаем, он никто", то далее с кем им вести переговоры? Поэтому мы видим достаточно умеренные заявления", — объяснил он.

Ранее политолог рассказал, о чем говорит выступление Лукашенко на митинге его сторонников.