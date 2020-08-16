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Лукашенко меняет тактику — политолог о выступлении на митинге Эксперт рассказал, что изменилось в поведении президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на митинге в его поддержку, который состоялся в Минске. О чем говорит его выступление, рассказал политолог Алексей Якубин в эфире канала "Украина 24".

"Лукашенко находится в такой ситуации, когда пытается перехватить повестку дня. Несколько дней мы видели, что он скорее наблюдал за ситуацией в Беларуси, а сейчас создается впечатление, что, возможно, появились новые советники. Меняется сама тактика поведения Лукашенко", — сказал он.

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Эксперт рассказал, что президент Беларуси пытается показать своим поведением.

"Он вышел на митинг, мы видим, что он не боится, пытается показать, что никуда не поехал, не боится людей. Вышел и озвучил тезисы, связанные с тем, что "в случае чего у нас есть связь с Россией" и так далее", — сказал Якубин.

Напомним, 16 августа на митинге в Минске на площади Независимости собрались сторонники Лукашенко. В то же время у стелы проходит многотысячный митинг оппозиции.