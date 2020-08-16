"Людям не видно конца": участница митинга в Беларуси рассказала подробности

Правозащитница из Минска рассказала о митинге и планах забастовок главных предприятий

"Людям не видно конца": участница митинга в Беларуси рассказала подробности

Правозащитница Мария Слепцова рассказала в эфире телеканала "Украина 24", как проходят митинги в столице Беларуси 16 августа.

"Я нахожусь у стелы ("Минск – город-герой", где проходят митинги – ред.), люди все еще подходят, и не видно конца. Пока что непонятно, чего ждать, но нас настолько все это уже достало, все это насилие... Очень много людей разного возраста – начиная от маленьких детей на плечах родителей и заканчивая пожилыми.

Пока никого из правоохранителей не видно. Были новости, что они находятся на провластном митинге на площади Независимости, а здесь только гаишники на дорогах. Атмосфера хорошая, у людей плакаты "Нет насилию" и фото тех, кого избили, но, тем не менее, люди счастливы, что вышли вместе", — рассказала она.

Читайте также: Как Янукович: политолог назвал неожиданную возможность для Лукашенко

Популярное видео

"Реальная политика": о планах Кравчука по Донбассу и выборах в Беларуси
"Время Голованова": о Лукашенко с Дмитрием Гордоном и выборах с Андреем Пальчевским
"Время Голованова": с Дмитрием Спиваком о действиях Лукашенко

По словам Слепцовой, уже есть план забастовок всех главных предприятий страны.

"Вчера даже главный государственный телеканал сказал, что остановит работу, если не выполнят их требования. У всех политические требования, а не экономические - не поднять зарплату, что уникально для Беларуси. Сохранение независимости, построение правового государства, модернизация. Сейчас главная задача – отставка Лукашенко, но у людей есть позитивное видение будущего", — сказала она.

Напомним, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Беларуси уже на следующей неделе будет новая власть.

Источник Украина 24 Теги Беларусь протесты