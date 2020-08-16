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Как Янукович: политолог назвал неожиданную возможность для Лукашенко Эксперт рассказал, как Александр Лукашенко может снова вернуться к власти

Если президент Беларуси Александр Лукашенко сам уйдет из власти, он сможет снова туда вернуться через некоторое время. Об этом заявил политолог Сергей Таран в эфире канала "Украина 24".

"Если сейчас там будет транзит, политический процесс, и, например, власть перейдет к оппозиции, я не исключаю, что Лукашенко снова придет к власти через несколько лет. Когда оппозиция возьмет власть, ответственность, не справится, и тогда снова будет ностальгия по Лукашенко. Так же, как, кстати, и в Украине было, Янукович, казалось бы, ушел навсегда после Оранжевой революции, а потом стал президентом, а потом с ним снова произошло то, что произошло", — сказал он.

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Эксперт рассказал, при каких условиях в Беларуси может произойти возврат Лукашенко и его окружения.

"Для Беларуси нельзя исключать, что при нормальном политическом процессе те люди, которые сейчас при власти, могут теоретически после очередного выборного цикла попытаться вернуться. Но для этого нужны не политические репрессии, которые загонят Беларусь в тупик, а открытый политический процесс, диалог, демократия", — сказал он.

Ранее эксперт рассказал о наилучшем развитии событий в Беларуси для Александра Лукашенко.