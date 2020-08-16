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"Это начало конца Лукашенко": американский политик о протестах в Беларуси Ян Бжезинский рассказал, о чем говорят протесты в Беларуси и чем они закончатся

Протесты в Беларуси прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" Ян Бжезинский, старший аналитик Атлантического совета, замминистра обороны в администрации Джорджа Буша-младшего.

"Это одна из форм проявления демократической солидарности гражданами Беларуси, которые отважно противостоят Лукашенко. Во-первых, это демонстрация солидарности, во-вторых - осуществление реального давления на высшие эшелоны белорусской власти режима Лукашенко. Таким образом люди вынуждают их пересмотреть отношения, возможно, даже включая их отстранение от власти. И тогда настоящее демократическое правительство может прийти к власти и вести такую политику, которую требуют белорусы", — сказал он.

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Бжезинский отметил, что оппозиция не в первый раз поднимается против Лукашенко, но впервые наблюдается настолько массовая и мощная поддержка оппозиции.

"Очевидно, что белорусы больше не хотят Лукашенко при власти. Также мы видим, что все больше и больше людей рискуют собой за свободу Беларуси - выходят на улицы, по ним стреляют, но они продолжают выходить. Даже если бы Лукашенко удалось зацепиться и остаться при власти – он вел бы политику диктатуры. Это начало конца для Лукашенко", — сказал он.

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