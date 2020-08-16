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Как при Оранжевой революции: политолог рассказал о лучшем выходе для Лукашенко Эксперт рассказал, как Лукашенко должен передать власть

Для Лукашенко лучше всего организовать постепенную передачу власти. Такое мнение высказал политолог Сергей Таран в эфире канала "Украина 24".

"Самый оптимистический сценарий для Лукашенко – это пиррова победа, когда он остается при власти, но теряет политическую легитимность, и все равно проблема не исчезает. Очевидно, что для Беларуси будет лучше сценарий, когда был бы предложен круглый стол по постепенному транзиту власти – переходу власти от Лукашенко к оппозиции. Возможно, путем еще одного тура выборов, так, как в свое время было при Оранжевой революции, тогда было политическое решение, и был третий тур выборов. Либо путем других процессов, например, объявление досрочных парламентских выборов", — сказал он.

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По словам эксперта, силовое подавление протестов может только ухудшить ситуацию, и сам Лукашенко это понимает.

"Нужен какой-то политический шаг. Только репрессиями ситуацию решить невозможно. Чем дальше эти репрессии распространяются, тем больше они провоцируют ответную реакцию. Именно поэтому Лукашенко начал ослаблять давление правоохранителей", — сказал он.

Ранее политолог рассказал, о чем договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин.