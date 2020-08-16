13:10, Сегодня

Протесты в Беларуси опасны для России — политолог назвал причину В России может начаться революция, считает эксперт

Протесты в Беларуси могут повлиять на революцию в России. Такое мнение высказал политолог Алексей Буряченко в эфире канала "Украина 24", комментируя митинги в Хабаровске.

"Это (протесты в Беларуси - ред.) ляжет на благодатную почву в Российской Федерации. Ведь мы знаем, что в России смена власти происходит не в Москве. В Москве - так сказать, дворцовые перевороты, а революции идут именно из регионов. Как раз то, что сейчас в России происходит", — сказал он.

Ранее эксперт рассказал, о чем договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Напомним, в Хабаровске продолжаются протесты в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, который был задержан 9 июля. Его обвинили в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах, после чего отправили в Москву и арестовали. Фургал возглавлял регион с осени 2018 года.