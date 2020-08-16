Договорились о нескольких вещах: политолог рассказал о разговоре Лукашенко с Путиным

О чем договорились Лукашенко и Путин, рассказал в эфире канала "Украина 24" политолог Алексей Буряченко.

"По инсайдерской информации мы уже видим, что якобы договорились они с Путиным о нескольких вещах, в том числе о его судьбе после того, как он уже не будет президентом, и сколько он будет пребывать на этой должности. Договорились о том, что еще год будет Лукашенко, организует досрочные выборы, на которые не пойдет. Об этом говорил российский политолог господин Соловей, об этом можно публично сказать", — сказал он.