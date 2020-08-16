Договорились о нескольких вещах: политолог рассказал о разговоре Лукашенко с Путиным

Президенту Беларуси пообещали должность в России

Договорились о нескольких вещах: политолог рассказал о разговоре Лукашенко с Путиным

О чем договорились Лукашенко и Путин, рассказал в эфире канала "Украина 24" политолог Алексей Буряченко.

"По инсайдерской информации мы уже видим, что якобы договорились они с Путиным о нескольких вещах, в том числе о его судьбе после того, как он уже не будет президентом, и сколько он будет пребывать на этой должности. Договорились о том, что еще год будет Лукашенко, организует досрочные выборы, на которые не пойдет. Об этом говорил российский политолог господин Соловей, об этом можно публично сказать", — сказал он.

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По словам эксперта, Лукашенко также предложили должность в российском правительстве.

"Более того, ему уже пообещали в объединенном органе, совместном совете России и Беларуси, позицию секретаря этого совета, для того, чтобы Россия смогла сделать плавное перетекание власти к своему кандидату", — сказал политолог.

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Источник Украина 24 Теги Россия Владимир Путин Александр Лукашенко Беларусь