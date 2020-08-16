12:15, Сегодня

Лукашенко не хотел этого — политолог рассказал, кому нужно насилие в Беларуси Эксперт рассказал, как протесты в Беларуси воспринимают в Украине и Европе

На протесты в Беларуси повлияли силы извне. Такое мнение высказал кандидат политических наук Алексей Буряченко в эфире канала "Украина 24".

"С одной стороны, мобилизуется оппозиция, на сегодня на 2 часа собираются люди. Сегодня же собираются сторонники Лукашенко. Я убежден, что Лукашенко не заинтересован в стычках. Ведь действия людей из силовых структур и привели к ослаблению Лукашенко — то, что били людей, и так далее. Я уверен, что Лукашенко не хотел этого. Возможно, в этом есть российский след, возможно, ФСБ. Но это точно было инспирировано извне", — сказал он.

Читайте также: Он торгуется не с Путиным - громкому заявлению Лукашенко дали объяснение

Также он прокомментировал заявление украинского МИД по поводу протестов в Беларуси.

"Украина сейчас будет пытаться "идти между капельками", потому что терять экономического партнера никто не хочет. Более того, мы видим тенденцию: все заявляют, что выборы, наверное, были частично не демократическими, но никто открыто не призывает Лукашенко уйти из власти. Истории, как с Януковичем, нет. Европейцы также хотят нормальный мягкий транзит, желательно через легитимные выборы. Дестабилизации в центре Европы не хочет никто", — сказал он.

Ранее экс-депутат российской Госдумы заявил, что протесты в Беларуси против Александра Лукашенко - опасность номер один для российского президента Владимира Путина.