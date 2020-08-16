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Беларусь 2020: большой марафон на телеканале "Украина 24" Спецэфир, посвященный событиям в Беларуси, будет длиться до 21 часа

В Беларуси продолжаются массовые протесты граждан, недовольных официальными результатами выборов президента страны. Многотысячные акции проходят по всей стране. Результатом подавления акций протеста стали столкновения граждан с силовиками, массовые задержания. Сообщается о множестве пострадавших, на данный момент известно о двух погибших.

На 16 августа противники президента Александра Лукашенко анонсировали самый масштабный в истории Беларуси марш свободы. В то же время, в 12 часов в Минске на центральной площади Независимости собирается митинг в поддержку Лукашенко.

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Достигнут ли протестующие своего? Что дальше будет делать Александр Лукашенко? Готов ли Владимир Путин аннексировать Беларусь?

16 августа телеканал «Украина 24» предлагает зрителям большой марафон. Во время спецэфира, который длится до самого вечера, пробуем найти ответы вместе с украинскими и зарубежными экспертами, политологами и политиками. Последние новости о событиях в Беларуси и анализ происходящего. Оставайтесь с нами!