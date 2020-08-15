Нужны деньги - в Беларуси объяснили обращение Лукашенко к Путину
Белорусский политолог также допускает, что возможна интервенция со стороны России
Своим обращением к президенту РФ Владимиру Путину помочь решить проблему с протестами в Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что нуждается в финансах. Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал белорусский политолог Виталий Рымашевский.
"Лукашенко прежде всего таким образом просит у Путина финансовой помощи. В этот раз, в отличие от всех предыдущих выборов, Путин ему де-факто впервые отказал в финансовой поддержке. Они ему выставили условия по сдаче независимости перед новым годом, и не нашлось понимания. Ни кредитов, ни договоренностей по газу не было. Это не помогало ему проводить выборы, еще и на фоне коронавируса", - сказал политолог.
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Также Рымашевский допустил, что Лукашенко таким образом мог попросить об аннексии Беларуси.
"Форма, в которой это было озвучено, может также трактоваться как просьба об аннексии или о введении интервенции. Если количество протестующих будет увеличиваться, ОМОН уже не будет справляться", - сказал Рымашевский.
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15 августа Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить ситуацию в стране со своим российским коллегой Владимиром Путиным, позже стало известно, что он провел с Путиным телефонный разговор.
Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало рассказал, что в Беларуси сегодня основные оппозиционные политики ориентируются не на Европу, а на Россию, из прагматических соображений.