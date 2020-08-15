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Он торгуется не с Путиным - громкому заявлению Лукашенко дали объяснение Президент Беларуси попробовал поднять ставки на переговорах, считает Игорь Тышкевич

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлением о намерении попросить помощи у президента России Владимира Путина пытается повлиять на позицию США по белорусскому кризису.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич, комментируя протесты в Беларуси.

"По состоянию на сегодня идет торговля. Россия сознательно поддерживала протестные настроения. Фактически, Лукашенко попробовал перед выборами поднять ставки, сейчас пробует торговаться - хлопцы, давайте немного сменим акценты. С другой стороны, эта торговля - интересный сигнал. Не Путину", - подчеркнул эксперт.

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Тышкевич напомнил, что 15 августа государственный секретарь США Майк Помпео проводит встречу с руководством Польши.

"Европейский союз заявил о персональных санкциях, но для Лукашенко важно, чтобы не было экономических санкций, и в этом балансе сил важен не ЕС, который не имеет влияния, а США. Если США не привлекаются к экономическим санкциям, для Лукашенко все нормально", - объяснил он.

Тышкевич также отметил, что 16 августа в Вене "состоится встреча Помпео с делегацией из Кремля, и, возможно, из Китая в отношении консультаций по распределению сфер влияния в Восточной Европе".

"Поэтому до завтрашнего вечера в Беларуси, скорее всего, стрелять не будут - это не в интересах Лукашенко. На этом фоне Россия попытается повлиять на Лукашенко", - заключил он.

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Напомним, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Беларуси уже на следующей неделе будет новая власть.