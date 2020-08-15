Протесты в Беларуси: телеканал "Украина 24" проводит большой марафон

Начало спецэфира - в воскресенье, 16 августа в 11:00

Протесты в Беларуси: телеканал "Украина 24" проводит большой марафон

Протесты в Беларуси - что дальше? Достигнут ли протестующие своего? Что дальше будет делать Александр Лукашенко? Готов ли Владимир Путин аннексировать Беларусь?

16 августа телеканал «Украина 24» предлагает зрителям большой марафон. Во время спецэфира, который продлится до самого вечера, попробуем найти ответы вместе с украинскими и зарубежными экспертами, политологами и политиками.

Начало в воскресенье, 16 августа в 11:00!

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Источник Украина 24 Теги Александр Лукашенко Беларусь протесты