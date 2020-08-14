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Ломают кости, раскраивают черепа - блогер о задержанных на протестах в Беларуси В Беларуси сегодня "творится реальное гестапо", рассказала Татьяна Мартынова

В Беларуси силовики жестоко расправляются с участниками протестов против президента Александра Лукашенко, задержанных оппозиционеров пытают.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" белорусская журналистка и блогер Татьяна Мартынова.

"В Беларуси у меня осталось много друзей. Они ходят на протесты, некоторых задержали, некоторых отпустили буквально вчера. Тем, кого задерживали 9 августа и до того, повезло больше – их слегка побили и оставили в покое. Они вышли избитые, но со своими зубами, с целыми руками, ногами. Насколько я знаю со слов моих друзей, которые сидели и на Окрестино, и в Жодино (следственные изоляторы – ред.) – тех, кого стали задерживать 10-11 августа – вот тут началась жесть. Людей реально пытают, людям перебивают кости, раскраивают черепа. На данный момент там творилось и творится реальное "гестапо", - заявила Мартынова.

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Как отметила журналистка, власти Беларуси были уверены, что люди в конечном итоге испугаются автозаков и пойдут по домам, как обычно.

"Никто не рассчитывал на то, что у белорусского народа – спокойного, сторонника мирных перемен, "лишь бы не было войны" – проснется нереальное мужество. И то, что они делают сегодня – это действительно страна героев. Пытки и смерти надо останавливать срочно. Людей просто выкидывают. Если человек умер от побоев – это никак не регистрируется. Многие до сих пор не могут найти своих родственников", - сказала она.

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Напомним, ранее аналитик Дмитрий Корнийчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что у оппозиции в Беларуси есть только один способ напугать президента Александра Лукашенко.