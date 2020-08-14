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Лукашенко подписал себе приговор - Грибаускайте о протестах в Беларуси Экс-президент Литвы пообещала поддерживать белорусов в борьбе за свободу

Евросоюз не признает результаты выборов в Беларуси, а президент Александр Лукашенко "подписал себе приговор".

Об этом в эксклюзивном комментарии для телеканала "Украина 24" заявила экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.

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Грибаускайте также отметила, что на акцию свободы, которую ежегодно проводят балтийские страны 23 августа, пригласят белорусов, и заверила, что Литва будет всячески поддерживать соседний народ в борьбе за свободу.

"Мы будем координировать нашу позицию с Евросоюзом, конечно. Однако, если санкции со стороны ЕС не будут быстрыми, Литва готова ввести свои национальные санкции. Но дело не в санкциях, мы будем поддерживать свободные выборы", - заявила она.

Экс-президент Литвы рассказала, что балтийские страны 23 августа организуют живую цепь.

"Это годовщина "Балтийского пути". 31 год жители балтийских стран собирались в цепь от столицы одной балтийской страны до другой на тысячи километров, показывая так наше чувство свободы. Я также приму участие в этой акции 23 августа. Мы будем стоять у границы с Беларусью, создавая такую ​​цепь - это инициатива наших людей. Таким образом мы хотим показать свою поддержку белорусскому народу и пригласить его на эту акцию, если они позволят. Посмотрим, как это получится. Однако это будет началом движения свободы и идентификации белорусов, чтобы решить, какое будущее они хотят иметь", - сказала Грибаускайте.

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Напомним, политический эксперт Андрей Шкиль рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что страны-лидеры Евросоюза рассматривают два сценария действий относительно политического кризиса в Беларуси.