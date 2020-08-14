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"Запад может сделать большую ошибку": дипломат о санкциях против Лукашенко Страны Запада должны послать четкий сигнал белорусскому обществу, считает Владимир Василенко

Страны Запада сделают большую ошибку, если откажутся от введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Василенко.

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По словам украинского дипломата, нынешняя ситуация в Беларуси вызвана поведением Лукашенко:

"Он себя считает последним диктатором в Европе, вел себя вызывающе, надеясь на то, что он укротил белорусское общество. И вот ответ - массовые выступления белорусских граждан, гражданского общества, которое зарождается".

Как отметил Василенко, Запад "сделает большую ошибку", если не применит санкции в отношении Лукашенко, осудив действия его и белорусских силовиков.

На вопрос, помогут ли эти санкции устранить белорусского лидера от власти, он ответил:

"Все зависит от интенсивности санкций. Они сразу не помогут убрать его с должности, но они повлияют на белорусское общество. Белорусское общество почувствует поддержку Запада, почувствует, что оно не одиноко, что оно может опираться на какую-то помощь цивилизованного демократического мира".

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Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Штаты разочарованы ситуацией в Беларуси и могут ввести санкции. Он не исключил, что санкции будут касаться поставок нефти.

Кандидат политических наук Андрей Дацюк в эфире телеканала "Украина 24" высказал мнение, что санкции должны применяться не к экономике Беларуси, а лично к Александру Лукашенко.