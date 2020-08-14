"Запад может сделать большую ошибку": дипломат о санкциях против Лукашенко

Страны Запада должны послать четкий сигнал белорусскому обществу, считает Владимир Василенко

"Запад может сделать большую ошибку": дипломат о санкциях против Лукашенко

Страны Запада сделают большую ошибку, если откажутся от введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Василенко.

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По словам украинского дипломата, нынешняя ситуация в Беларуси вызвана поведением Лукашенко:

"Он себя считает последним диктатором в Европе, вел себя вызывающе, надеясь на то, что он укротил белорусское общество. И вот ответ - массовые выступления белорусских граждан, гражданского общества, которое зарождается".

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Как отметил Василенко, Запад "сделает большую ошибку", если не применит санкции в отношении Лукашенко, осудив действия его и белорусских силовиков.

На вопрос, помогут ли эти санкции устранить белорусского лидера от власти, он ответил:

"Все зависит от интенсивности санкций. Они сразу не помогут убрать его с должности, но они повлияют на белорусское общество. Белорусское общество почувствует поддержку Запада, почувствует, что оно не одиноко, что оно может опираться на какую-то помощь цивилизованного демократического мира".

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Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Штаты разочарованы ситуацией в Беларуси и могут ввести санкции. Он не исключил, что санкции будут касаться поставок нефти.

Кандидат политических наук Андрей Дацюк в эфире телеканала "Украина 24" высказал мнение, что санкции должны применяться не к экономике Беларуси, а лично к Александру Лукашенко.

Источник Украина 24 Теги санкции Александр Лукашенко Беларусь выборы протесты