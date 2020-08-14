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"Больше людей, чем на Майдане": в штабе Тихановской рассказали, что будет дальше Представительница штаба соперницы Лукашенко рассказала, чего требуют протестующие

Белорусская ЦИК огласила официальные результаты выборов президента: у Лукашенко 80,1%, у Тихановской 10,1%. Эти цифры прокомментировала представительница штаба Светланы Тихановской Анна Красулина в эфире канала "Украина 24".

"Мы и не ждали этих цифр, это совершенно никому не интересно. Народ в Беларуси сделал свой выбор, и он выглядит совершенно иначе. Мы знаем об этом, потому что 100 избирательных участков посчитали верно. И у тех, кто посчитал реальные голоса, получилось, что перевес у Светланы Тихановской в 4 и более раза. И мы видим протесты, это огромное количество людей, беспрецедентные столкновения. И по моим представлениям - гораздо больше, чем на Майдане, потому что стоит весь город и вся Беларусь", — сказала она.

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Красулина рассказала, какой позиции далее будет придерживаться штаб Тихановской.

"Народ защищает свой выбор мирными законными способами. Мы требуем остановить насилие, которое власти осуществляют против мирных людей. Это насилие должно быть прекращено, избиения в СИЗО должны быть прекращены. Сейчас там происходят просто пытки. Начались забастовки. Дни режима реально сочтены, поэтому штаб предлагает начать мирную передачу власти победившему народу", — заявила она.

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Представительница штаба Тихановской заявила, что у протестующих нет единого плана передачи власти, это задача режима Лукашенко.

"Как только вы начинаете выстраивать один план и выдвигать одного лидера, вас довольно легко нейтрализовать. Это просто делается. А вот децентрализованные протесты в разных точках и разными формами намного сложнее подавить. Поэтому наши власти пусть сами ищут, находят, перебазируются, пусть продолжают бегать (силовики — ред.) по приказу нелегитимного президента. Избранным президентом является Светлана Тихановская, так что они стоят на стороне преступника", — заявила она.

Ранее российский экономист, экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал, что положительного в том, что у протестов в Беларуси нет лидеров.