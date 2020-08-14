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"Украина уже это проходила": политолог рассказал, как Киеву вести себя с Минском Политический эксперт рассказал, в каком положении оказалась Украина из-за протестов в Беларуси

Мировое сообщество не сразу поняло, как реагировать на протесты в Беларуси. Об этом заявил политический эксперт Владислав Дзивидзинский в эфире канала "Украина 24".

"Улица показала власти Беларуси впервые за 26 лет, что в стране другое мнение, кроме государственного. На сегодняшний момент происходит то, чего раньше не было в стране, это некое проявление демократии, к сожалению, в такой форме, где есть пострадавшие, есть задержанные люди. Для Беларуси это был тяжелый шаг. Тем не менее, мы понимаем, что выборы там состоялись, и весь мир не знал, что делать с этой ситуацией. Поэтому была затяжная пауза — в отличие от подобных вещей, которые происходили в других странах, когда была моментальная реакция и Соединенных Штатов, и европейского сообщества. Также и украинская власть оказалась в затяжном моменте перед тем, как высказать свою четкую позицию", — сказал он.

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Дзивидзинский отметил, что свернуть ситуацию после таких мощных протестов уже невозможно.

"Но мы видим, что после пяти дней протестов настроения белорусов, недовольных итогами выборов, только нарастают, и агрессия власти тоже увеличивается, оставить ситуацию как есть уже нереально — ни для власти Беларуси, ни для мирового сообщества, ни для украинского лидера", — сказал он.

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Эксперт рассказал, какую сторону в этой ситуации занимает Украина.

"Украина, к сожалению, уже два раза это проходила, и у нас есть понимание того, что эти акции дают как с одной, так и с другой стороны. Но украинская власть сейчас максимально осторожно выстраивает свою политику, потому что Беларусь остается после начала войны с Россией крупнейшим торговым партнером, это огромная часть нашей границы, и поэтому я уверен, что Зеленский и Украина в целом желают Беларуси стабилизировать ситуацию и хотят, чтобы соблюдались права людей", — сказал он

Ранее журналист Иван Яковина рассказал, какие последствия будут иметь протесты в Беларуси для нынешнего режима.