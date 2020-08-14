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Кремль мог уже направить силы в поддержку Лукашенко — Илларионов Бывший советник Путина рассказал, как Путин предлагал российских силовиков для подавления Оранжевой революции

В протестах в Беларуси с обеих сторон принимают участие и россияне. Об этом рассказал российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в эфире канала "Украина 24".

"В том, что российские граждане находятся в Беларуси, и могут участвовать в том, что происходит, на обеих сторонах – вообще сомнений нет. Понятно, что есть немало российских граждан, которые поддерживают правое дело белорусов. Не является также большим секретом, особенно после похода "вагнеровцев", что силовики, советники, консультанты, а, возможно, и реальные спецназовцы участвуют, есть косвенные признаки. Не исключено, что со стороны Кремля направлены силы на поддержку Лукашенко", — сказал он.

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Илларионов напомнил, что Путин неоднократно предлагал Кучме оказать помощь во время Оранжевой революции

"Второго декабря 2004 года в аэропорту "Внуково" в зале официальных делегаций Путин предлагал Кучме использовать российские спецслужбы, силовиков для подавления. Надо отдать должное Леониду Даниловичу, он отказался, хотя, судя по всему, эти силовики уже находились на территории Украины, в пригородах Киева, и готовы были к использованию. То, что силовики направлялись во время Майдана – об этом тоже известно. Осуществил ли Лукашенко предложение Путина – думаю, мы узнаем в ближайшее время", — сказал он.

Ранее Илларионов рассказал, на что готов пойти Александр Лукашенко ради сохранения власти.